باكورة رحلات عمرة المولد النبوي تنطلق غدًا.. أسعار البرنامج الاقتصادي تبدأ من 19 ألف

عمرة المولد النبوي| اقترب موعد المولد النبوي الشريف 2023، والذي يحل هذا العام في الـ27 من سبتمبر 2023، لذا يبحث العديد من المواطنين عن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 1445هـ، رغبة في إداء مناسكها بتلك المناسبة الدينية.

فيما أعلن عدد من المسئولين من غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن باكورة رحلات عمرة المولد النبوي ستنطلق غدا من مطار القاهرة، وتبدأ شركات السياحة خلال الأسبوع الجاري في تسيير الرحلات.

أسعار عمرة المولد النبوي

وتختلف أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023 وفقًا للمدة، فالسعر الاقتصادي يشمل 12 يومًا، ويكون المتوسط من 3 إلى 4 أفراد في الغرفة.

وتبدأ أسعار العمرة بحسب تصريح من مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، بإن سعر عمرة المولد النبوي 2023 تبدأ من 19 ألف جنيه، موضحًا في تلك الحالة تكون العمرة سريعة لمدة 3 أيام فقط.

كما تصل أسعار العمرة غلى 25 ألف جنيه، بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها 15 يوما.

وفي حالة زيارة المدينة يصل سعر عمرة المولد النبوي إلى 25ألف جنيه، لافتًا إلى أن سعر العمرة في بعض الشركات يصل إلى 500 ألف جنيه وفقًا للإمكانيات المعينة.

التأشيرة الإلكترونية

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق إلى أنه بإمكان القادمين من خارج المملكة أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، عبر التقديم على طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "نسك"، التي تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كل من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.