عاجل
رئيس الوزراء يصل العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ بدء حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج
الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيت الوطن.. موعد طرح 2530 قطعة أرض في 14 مدينة للمصريين بالخارج

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.


وأوضح الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.


وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).

مواد متعلقة

الجزار للسفير العراقي: توجيهات دائمة من القيادة بتقديم كل الدعم الممكن لبغداد

الإسكان تبدأ تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة

جهاز العلمين الجديدة يطرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية للبيع

طرح 7 محال تجارية وصيدلية ووحدات للبيع بمدينة المنصورة الجديدة

أول محطة صرف صحي تستخدم الحمأة في توليد الكهرباء بالقاهرة الجديدة

قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة اليوم لمدة 12 ساعة

سفير كوريا الجنوبية يتفقد الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة ويصفها بالإعجاز الحقيقي

وزير الإسكان يستمع إلى شرح تفصيلي عن موقف مشروع تطوير التجلي الأعظم