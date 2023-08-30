دور المجالس المحلية في التربية السياسية للشباب             

لا شك أن وجود مجالس محلية منتخبة أمر شديد الأهمية، وخاصة وأنها تقوم لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تدريب وإعداد كوادر جديدة وجيل جديد، لديه القدرة على العمل السياسي والتنفيذي، يتم تصعيدها للانتخابات النيابية وفى كافة المجالات فيما بعد.

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أهمية وجود مجالس محلية منتخبة:

كما تحقق المجالس المحلية قاعدة ديمقراطية أساسية، إذ تقوم كل وحدة محلية بانتخاب مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، طبقًا لنص المادة 180 من الدستور، وهو ما يجعل هناك رقابة شعبية فعلية على المحليات.

ويُخصص في انتخابات المجالس المحلية ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.

ولكن غياب المجلس المحلي لـ 15 عام في مصر، بمثابة أزمة حقيقية، ولابد من تصحيحها في أسرع وقت، حتى نستطيع أن نعطي ونربي أجيال جديدة، تكون قادرة على فهم معنى المجالس المحلية وطبيعة عملها، وفقًا لما رأه الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لجريدة الوفد.

والمجلس المحلي هو العنصر الذي يربي وينمي الشخصيات إلى المجالس النيابية العليا، وفقًا لرؤية غباشي، لأنه من خلالها يأخذ الفرد فكرة عن أدوات العمل التنفيذي، وهو شكل من أشكال التربية السياسة لمن يرغب في العمل السياسي ليستطيع أن يراقب ويستوجب ويساهم في عملية التنمية، متسائلًا لماذا الإصرار على عدم وجود هذه المجالس رغم قدرتها في الرقابة على أدوات السلطة التنفيذية الخاصة بأداء الحكومة والفساد المستشري.

ويشار إلى أن القيام بدور رقابي، هو كذلك من مهام المجالس المحلية، حيث تهتم بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، على النحو الذى ينظمه القانون، الذي يحدد كذلك اختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

والمحليات هى مدرسة التثقيف السياسى الأولى للشباب، خاصة الشباب الذي يعيش في القرى، ويكون من الصعب عليه الخروج والذهاب إلى العاصمة للتدريب أو الحصول على فرصة، فبالتالي فإن المحليات بالنسبة لهم مدرسة التثقيف السياسى، وتستطيع الدولة تأهيل الشباب للعمل السياسي من خلال المجالس القروية والوحدات المحليه، حسب ما قاله الدكتور كريم نور الدين، منسق عام حملة المحليات للشباب، والباحث فى علم الإدارة المحلية، في تصريحاته الخاصة لجريدة الوفد.