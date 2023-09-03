روسيا تُعلن إحباط هجمات أوكرانية على منطقة كورسك

أعلن حاكم مقاطعة كورسك بروسيا، رومان ستاروفويت، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة كورسك، ما أسفر عن اشتعال النيران في مبنى غير سكني، مؤكدة أنه لم يصب أحد بأذى.



وكتب ستاروفويت على قناته في "تلغرام": "تم رصد وتدمير طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة بالقرب من قرية كوزينو في منطقة ريلسكي، وغير بعيدة عن قرية غورنال في منطقة سودجانسكي".

وأضاف أن المقاتلين الأوكرانيين أطلقوا النار على قرية تيتكينو ثلاثة مرات، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن أوكرانيا تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث تشن البلاد هجمات متكررة بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وقال ريزنيكوف، لوكالة أنباء “أوكرينفورم” الأوكرانية الحكومية: “أعتقد أن هذا الخريف سيكون هناك طفرة في إنتاج مختلف الطائرات المسيرة الأوكرانية: الطائرة، العائمة، الزاحفة، وما إلى ذلك، وسيستمر هذا في النمو من حيث الحجم”.

وأضاف أن “أحد أسباب نمو الإنتاج هو أن السلطات خفضت اللوائح والقوانين المختلفة”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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