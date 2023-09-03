روسيا تستهدف ميناء أوكراني بالمسيرات عند حدود رومانيا

أعلنت روسيا، اليوم لأحد، أن قواتها قصفت بالمسيرات ميناء ريني الأوكراني المطل على نهر الدانوب، قرب الحدود مع رومانيا المنضوية في حلف الشمال الأطلسي.

وأفاد الجيش: "خلال الليل، نفذ جيش روسيا ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا.. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مركز التحكم بالطائرات بدون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا.

وشنت روسيا ليلا غارة بطائرات بدون طيار على منشآت تخزين الوقود في ميناء ريني بمنطقة أوديسا.

وأفادت الوزراة أن هدف هجوم قوات روسيا تحقق على منشآت تخزين الوقود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني.

وصدت القوات الروسية 3 هجمات أوكرانية في منطقتي روبوتين وفيربوروي في زابوريجيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة من طراز ميغ-29 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوريجيا، كما تم إسقاط 34 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

ويأتي الهجوم على الميناء قبل يوم من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة استئناف اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي انسحبت منه موسكو في يوليو الماضي.

ووصف أندريه ييرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم بأنه "جزء من حملة روسية لإثارة أزمة غذاء وجوع في العالم".

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