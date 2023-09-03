قنا تنفذ حملة لرفع اللافتات من الشوارع

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، برئاسة خالد بهيج نائب المدينة، وخلف عضو إدارة المتابعة بالمحافظة، هاشم عبدالفتاح مدير الإعلانات بالوحدة، طه محمد عضو قسم الكهرباء بالوحدة، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بشارع الشنهورية، أسفرت الحملة عن إزالة عدد 24 إعلان مخالف .

وأكد العميد طارق لطفي، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع و الميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر التعدي والإعلانات المخالفة والغير مرخصة، حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .