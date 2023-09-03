منع سارة زكريا من الغناء في مصر.. 3 قرارات صارمة من "الموسيقيين" بعد انتهاء التحقيق

انتهت نقابة المهن الموسيقية من التحقيق مع المطربة اللبنانية سارة زكريا بمقر النقابة، بشأن واقعة إهانة الجمهور بحفلها الأخير في الساحل الشمالي، بعد تطاولها عليهم بالألفاظ الخارجة والإيحاءات الجنسية.

قرارت نقابة المهن الموسيقية بعد التحقيق مع سارة زكريا في واقعة حفل الساحل الشمالي

وبدوره، صرح المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى، بأنه بعد الانتهاء من التحقيقات مع سارة زكريا ومراجعة النقيب العام ومجلس الإدارة تم الاتفاق على القرارات الآتي ذكرها:

سارة زكريا

أولًا: منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

ثانيًا: تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

ثالثًا: التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل.

سارة زكريا

سبب التحقيق مع سارة زكريا

وجاء التحقيق مع سارة زكريا إثر استخدامها ألفاظًا خارجة وإيحاءات جنسية، أثار غضب جمهور حفلها بالساحل الشمالي، كما اعتبروه أمرًا مهينًا لهم كمصريين، وكان أبرزهم قولها: "هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟".

وبدوره، دافع مدير أعمال سارة زكريا عنها مبررًا تصرفها ونطقها ألفاظ خارجة حيث قال: "بتهزر مع الجمهور بكلمة، ليه أصبحت جريمة؟"، مُضيفًا: "فيه أغنية سطلانة محدش انتقدها، المغني بيغني للمساطيل".

في الوقت نفسه، شدد الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية على أن المطربة سارة زكريا لن تقيم حفلات في مصر مرة أخرى، قائلًا: "سارة زكريا في التحقيق، ومع إن المفروض من غير تحقيق تتشطب لأنها مش عضو في النقابة أصلًا، ومش هيحصل ده تاني، وهي تنسى أنها تغني في مصر تاني، ولسه بيتحقق معاها ولكن اجتهاد مني مش هتمسك مايك تاني في مصر واحنا مش هنسمح بده"، منوهًا أنها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية.