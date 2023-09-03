مصير سارة زكريا على صفيح ساخن.. وحلمي عبد الباقي غاضبًا: تنسى مصر لو هتكسبنا ملايين

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، عن مصير المطربة اللبنانية السورية سارة زكريا بعد التحقيق معها بشأن واقعة حفلها الأخير بمدينة الساحل الشمالي، وما هي العقوبات التي ستُتطبق عليها، بعد إهانتها للجمهور، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورهان عبد الفتاح، ببرنامج "زوم ونص"، المذاع عبر قناة "هي" الفضائية.

حلمي عبد الباقي يخرج عن صمته: سارة زكريا تنسى الغناء في مصر ولو هتكسبنا ملايين

أكد الفنان حلمي عبد الباقي إن المطربة سارة زكريا تخضع للتحقيق حاليًا في نقابة الموسيقيين، مشددًا على أنها لن تقيم حفلات في مصر مرة أخرى، حيث قال: "سارة زكريا في التحقيق، ومع إن المفروض من غير تحقيق تتشطب لأنها مش عضو في النقابة أصلًا، ومش هيحصل ده تاني، وهي تنسى أنها تغني في مصر تاني، ولسه بيتحقق معاها ولكن اجتهاد مني مش هتمسك مايك تاني في مصر واحنا مش هنسمح بده"، منوهًا أنها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية.

سارة زكريا

في الوقت نفسه، حرص حلمي عبد الباقي، على توضيح أن مجلس نقابة الموسيقيين يرحب بأي فنان يحمل جنسية غير مصرية بشر أن يحترم عادات وتقاليد الجمهور المصري، مضيفًا: "أهلا وسهلا بأي فنان من بره مصر طالما بيحترم الجمهور وبيحترم المسرح والكلمة اللي بيقولها، إنما أي حد تاني هيخرج عن النص ملوش مكان عندنا".

واستكمل حلمي عبد الباقي تصريحاته بشأن واقعة سارة زكريا قائلًا: "مينفعش على مسرح مصري تقولي الألفاظ دي مش هيحصل حتى لو هتكسبنا ملايين مش هنقبل بده، الحياة بالشكل ده مش حلو خالص، واحنا مصر وأساس الفن ومنارة الفن في الوطن العربي كله، وفي هجمة شرسه معرفش أيه السبب فيها إنما احنا واقفين بالمرصاد لأي حد يخرج عن النص ويخلي شكلنا كبلد راعية للفن والفنانين تبقى بالشكل ده".

حلمي عبد الباقي

واختتم حلمي عبد الباقي حديثه قائلًا: "النقيب مصطفى كامل عامل مجهود خرافي أنه بيتصدى لأي مشكلة في نقابة الموسيقيين، ومش معقول يا جماعة مش ملاحقيين على الناس دي كلها"، مؤكدًا أن سارة زكريا تجاوزت حدود الأدب وهذا أمر غير مقبول، لذا تم إلغاء تصريح الغناء الخاص بها في مصر، وعدم السماح لها بالغناء داخل مصر، مع تغريمها أيضًا.

سبب التحقيق مع سارة زكريا

وجاء التحقيق مع سارة زكريا إثر استخدامها ألفاظًا خارجة وإيحاءات جنسية، أثار غضب جمهور حفلها بالساحل الشمالي، كما اعتبروه أمرًا مهينًا لهم كمصريين، وكان أبرزهم قولها: "هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟".

سارة زكريا

وبدوره، دافع مدير أعمال سارة زكريا عنهها مبررًا تصرفها ونطقها ألفاظ خارجة حيث قال: "بتهزر مع الجمهور بكلمة، ليه أصبحت جريمة؟"، مُضيفًا: "فيه أغنية سطلانة محدش انتقدها، المغني بيغني للمساطيل".