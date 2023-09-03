الثلاثاء.. الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

تصدرمحكمة جنح المقطم، المنعقدة بجنوب القاهرة، بعد غد الثلاثاء، الحكم على المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم.

كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال «عبد المنعم»، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.

ويأتي ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

ويتم معاقبة كل شخص يستغل ضعف آخرين أو يُقرضهم نقودًا بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا، بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه. وفي حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة خلال الخمس سنوات اللاحقة للحكم الأول، يتم إدانته بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويتم معاقبة كل من يتعمد إقراض الآخرين نقودًا بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا، بالعقوبات المذكورة في قانون العقوبات المصري والذي يلزم بمعاقبة مرتكب الجريمة.