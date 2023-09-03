مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية بتعليم الفيوم

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اليوم الأحد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وتم إجراء المقابلات الشخصية فى مكتب وكيل الوزارة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، مكتب وكيل الوزارة.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وشملت كل من ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم وعيسي عثمان نقيب المعلمين بالفيوم والمستشار عبدالباقي مفتاح رئيس مجلس أمناء المحافظة و الدكتور فايز محمد منصور -كلية التربية جامعة الفيوم وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام ومحمد فتحي مدير إدارة التعليم الثانوي وخالد يونس مدير الشئون القانونية وعبدالحكيم عبدالخالق عبدالله مدير عام بمديرية التنظيم والإدارة بالفيوم

تم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية ، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية غدا الأثنين للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ثانوي عام - وكيل مدرسة ثانوي عام.

مبادرة ابدأ

ومن جهه اخرى التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة.

وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، والتي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، مؤكداً في الوقت ذاته حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعم كافة المبادرات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في مجال تشجيع الاستثمارات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات بكافة أنواعها، وأكد عليه رئيس الجمهورية مرة أخرى خلال أسبوع الصعيد عام 2021 بضرورة دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، في إطار حرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين..