ثلاثي هجومي ناري بقيادة مبابي بتشكيل باريس سان جيرمان أمام ليون

أعلن الإسباني لويس انريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره ليون بعد قليل على استاد جروباما ستاديوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

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تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليون

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، هيرنانديز.

خط الوسط: ايمري، اوجارتي، فيتينها.

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، اسينسيو.



والجدير بالذكر أن باريس سان يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط بعد ، فيما يأتي ليون في المركز السادس عشر برصيد نقطة .