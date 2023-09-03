مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليون اليوم

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد علي نظيره ليون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب "جروباما ستاديوم".

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليون

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دانيلو، ليفين كورزاوا، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، ريناتو سانشيز، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو.

ولم يظهر باريس سان جيرمان حامل اللقب في نسخته الأخيرة بشكل جيد منذ انطلاق مسابقة الدوري الفرنسي، حيث بدأ الموسم بالتعادل السلبي مع لوريان، ثم التعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع تولوز، وبعدها حقق الانتصار فى الجولة الثالثة على لانس بنتيجة 3-1.

موعد مباراة ليون وباريس سان جيرمان

من المقرر أن تقام مباراة ليون وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأحد 3 سبتمبر، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ضد باريس سان جيرمان

وتنقل مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان، في بطولة الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون كالتالي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس، جيانلويجي دوناروما، أرناو تينياس.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، لايفين كورزاوا، ميلان سكرينيار.

الوسط: مانويل أوجارتي، فابيان رويز، دانيلو بيريرا، فيتينها، وارين زاير إيمري، كارلوس سولير.

الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، تشي ندور، برادلي باركولا.

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