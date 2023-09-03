باريس سان جيرمان يواجه ليون اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد عندما يلتقي مع نظيره ليون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب "جروباما ستاديوم".

ولم يظهر باريس سان جيرمان حامل اللقب في نسخته الأخيرة بشكل جيد منذ انطلاق مسابقة الدوري الفرنسي، حيث بدأ الموسم بالتعادل السلبي مع لوريان، ثم التعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع تولوز، وبعدها حقق الانتصار فى الجولة الثالثة على لانس بنتيجة 3-1.

موعد مباراة ليون وباريس سان جيرمان

من المقرر أن تقام مباراة ليون وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأحد 3 سبتمبر، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ضد باريس سان جيرمان

وتنقل مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان، في بطولة الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليون كالتالي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس، جيانلويجي دوناروما، أرناو تينياس.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، لايفين كورزاوا، ميلان سكرينيار.

الوسط: مانويل أوجارتي، فابيان رويز، دانيلو بيريرا، فيتينها، وارين زاير إيمري، كارلوس سولير.

الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، تشي ندور، برادلي باركولا.

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