حصيلة من تجارة المخدرات ..حبس المتهم بغسل 30 مليون جنيه في شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق ،بمديرية امن القليوبية ، بحبس ديلر4أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة غسيل أموال، قدرت بنحو 30 مليون جنيه، في أنشطة تجارية في شبين القناطر، حيث تبين أنها من حصيلة تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال.

حصيلة من تجارة المخدرات ..حبس المتهم بغسل 30مليون جنيها في شبين القناطر

وقد وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية بتمكن الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية"، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريبًا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.