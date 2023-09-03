منع عرض فيلمي Barbie وOppenheimer في روسيا| السبب صادم

أصبح عرض الأفلام الغربية الرائجة أمرا يتعارض مع القيم الروسية ولا يستحق العرض في السينمات بمختلف أنحاء البلاد، وذلك كان منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

فيلم باربي

طلب نائب رئيس البرلمان فلاديسلاف دافانكوف مؤخراً من المسئولين مخطط تجريبي يمكن لدور العرض أن تعرض أفلام جديدة مشهورة مثل Barbie وOppenheimer حتى لو رفضت الاستديوهات ترخيصها في البلاد.

فيلم باربي

رفض نائب وزير الثقافة الروسي أندريه ماليشيف تلك المقترحات بعرض Barbie وOppenheimer وقال "نعتقد أن الأفلام التي اقترحتم مشاهدتها من قبل مواطني بلدنا Barbie وOppenheimer لا تلبي الأهداف والغايات التي حددها رئيس الدولة، للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية وتعزيزها".

فيلم باربي

ومنذ طرح فيلم Barbie في دور العرض يوم 21 يوليو، حقق أرباحا كبيرة ووصلت إفتتاحيته إلى 162 مليون دولار، وتجاوز المليار دولار في 6 أغسطس الجاري ولا يزال يهيمن على شباك التذاكر.

فيلم باربي

أبطال فيلم "باربي"

فيلم "باربي" من بطولة مارجو روبي، ريان جوسلينج، أمريكا فيريرا، سيمو ليو، كيت مكانون، مايكل سيرا، دوا ليبا، جون سينا، إيما ماكاي، شوتي جاتوا، وشارك في كتابته جريتا جيرويج ونواه بومباك.

أحداث فيلم "باربي"

يدور "باربي" حول العروسة الشهيرة التي تنفى من عالمها الخيالي بسبب عيب من عيوبها فتضطر أن تثبت جدارتها في العالم الحقيقي بينما يصطحبها كين.

Oppenheimer يدور حول السيرة الذاتية للعالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.

الفيلم من إخراج وتأليف كريستوفر نولان ومن بطولة كيليان ميرفي ومات دامون وإيميلي بلانت وفلورنس بيو ورامي مالك وجاري أولدمان وجاك كوايد.