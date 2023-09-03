غداً.. بدء اختبارات منح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب التقدم في منح صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ بعدد (5) منح دراسية كاملة للطلاب المصريين النوابغ الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وطلاب مدارس STEM في العام الدراسي 2023/ 2024م، وتعقد امتحانات القبول يوم 5 من سبتمبر 2023 م؛ فى معامل كلية الحاسبات والمعلومات- جامعة أسيوط، الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى حرص الجامعة على دعم النوابغ، والمبتكرين، وتسخير كافة الإمكانيات في دفع عجلة الابتكار؛ لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع، وزياده القدرة التنافسية، وإعادة رسم خارطة التقدم، والحرص على ايجاد مكانة مرموقة لشباب مصر النابغين، والمبتكرين، مثمناً كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

وأضاف المنشاوي، أن مدة المنحة أربع أو خمس سنوات (على حسب التخصص) ؛ للحصول على شهادة البكالوريوس فى إحدى المجالات الآتية: هندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والميكاترونيك، والروبوتات، وعلوم المواد، وسيتم الاختيار بناءً على أعلى درجات في الثانوية العامة، أو STEM في الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، ويشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومقيداً فى إحدى المدارس الحكومية المصرية، أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية، وحاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/ 2023م ؛بمجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول من كليات العلوم، والهندسة ، والحاسبات والمعلومات؛ كل فى تخصصه، ولا يقبل طلاب التعليم المنزلي (الحاصلين على الثانوية العامة – منازل)، ويتم قبول الطلاب ذوى الإعاقة، ويفضل الطلاب الذين يتمتعون بشخصية ذات صفات قيادية، وسيتم إعلان النتيجة النهائية بعد اجتياز الاختبارات، كما يشترط أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم، أو علمي رياضة فقط؛ ما عدا الميكاترونيك، والروبوتات؛ يكون (علميرياضة) فقط.

وأضافت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن برنامج المنح الدراسية المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ يتميز بالآتي: سداد المصروفات الدراسية بالكامل لفترة الدراسة (مدة أربع، أو خمس سنوات؛ طبقاً للتخصص الدراسي)، واستمرارية المنحة بناءً على الشروط المعلنة، وحضور دورات تدريبية مرتبطة بسوق العمل، وتوفير عدد من الفرص ؛للعمل على تطوير الأفكار ،والمشروعات الابداعية، ويتم التسجيل إلكترونياً عن طريق الرابط اضغط هنا

والجدير بالذكر ، إنه صدر قرار بإنشاء صندوق رعاية صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، ويهدف الصندوق إلى دعم، وتمويل، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، ودعم، وتمويل مشروعات العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، وإيجاد آليات جديدة؛ لتمويلها من خلال: تشجيع الأفراد، والقطاع الخاص، والأهلي، وذلك من خلال برامج مخصصة؛ لإعداد وتجهيز براءة الاختراع ، ولتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، وبرامج لإعداد دراسات الجدوى، كما يدعم الصندوق أنشطة البحوث ، والتطوير، والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية؛ الصغيرة ، والمتناهية الصغر؛ بهدف زيادة قدراتها التنافسية، وسيوفر تمويلًا إضافيًا للعلوم، والتكنولوجيا، والابتكار؛ من خارج موازنة الدولة، إلى جانب إتاحة المنح الدراسية للنابغين ، والمبتكرين؛ لتحقيق التنمية للفرد، والمجتمع، كما تهدف برامج هذه المنح إلى دعم الطلاب المبتكرين، والنوابغ ، وذلك من خلال تقديم تعليم جامعي متميز؛ يرتكز على أسس المعرفة ،والابتكار، والبحث العلمي ، والمصممة؛ لتعزيز التميز، والإعداد الجيد لسوق العمل ، وريادة الأعمال