مدير عام التعليم بأبوتشت يشارك في اجتماع إدارة التغذية

شارك الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمالي قنا، اليوم الأحد ٣ ديسمبر الجاري، فى اجتماع إدارة التغذية بمديرية التربية والتعليم بقنا المنعقد بقاعة الأزمات بدايون عام المديرية.

جاء ذلك بحضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية و صابر زيان مدير الشؤون التنفيذية و اشرف موريس مدير عام إدارة التغذية والعميد محمد فتحي نظير المفوض من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومديري عموم الإدارات التعليمية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية وتوفير وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها التلاميذ والطلاب علي مستوى المراحل التعليمية ومدي مساهمة التغذية المدرسية في علاج المشاكل الصحية كالانيميا والقزم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والهيئة القومية للتأمين الصحي.

و شددت وكيل المديرية علي ضرورة استخراج الشهادات الصحية لاعضاء لجنة التغذية بالمدارس واستبعاد أعضاء لجان التغذية المدرسية لمن يثبت ايجابيتهم بالأمراض المتنقلة عن طريق الغذاء.

وطالبت وكيل المديرية بتجنب السلبيات التي تم رصدها في الاعوام السابقة عند استلام الوجبات من المورد والتأكيد علي اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استلام الوجبات وتسليمها للتلاميذ وذلك حرصا علي سلامة صحتهم.