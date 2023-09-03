بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة الغربية

زار اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، محافظة الغربية حيث استقبل والوفد المرافق له الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بديوان عام المحافظة.

تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك فيما بين الهيئة والمحافظة فيما يرفع منها أو عليها.

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بدور الهيئة البناء والفعال وقسمها القضائي بالمحافظة في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية.

ووقع الطرفان بروتوكول تعاون بين الهيئة والمحافظة حول التحول الرقمي وربط المحافظة بفروع الهيئة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة ضد المحافظة والأجهزة والوحدات التابعة لها.

كما وعد المحافظ بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر جديد للهيئة بالمحافظة لمواجهة تزايد عدد القضايا بالمحاكم، كما وعد أيضا بتخصيص قطعة أرض بمساحة مناسبة لإنشاء نادي لمستشاري الهيئة بالمحافظة.

وانتقل بعد ذلك المستشار رئيس الهيئة لزيارة فروع الهيئة الثلاث بمحافظة الغربية للاطمئنان على حسن سير العمل بفروع الهيئة ومعرفة حاجة تلك الفروع والإعداد والتجهيز للعام القضائي الجديد.

الجدير بالذكر أنه رافق المستشار / مسعد عبد المقصود الفخراني خلال الزيارة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشارة/ فاطمة العايدي رئيس قطاع وسط الدلتا أول، والمستشار/ عبد الناصر أبو العزم رئيس قطاع وسط الدلتا ثاني. والسادة المستشارون نواب رئيس الهيئة رؤساء فروع الهيئة بمحافظة الغربية، والمستشار/ خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار/ محمد حسن الأمين العام، والمستشار/ دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

والمستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار/ وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.