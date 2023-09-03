الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضريها في أعياد الميلاد| طريقة صنع كيك بوبس بالكريمة الملونة

كيك البوبس
كيك البوبس

كيك البوبس هي عبارة عن مصامة تُصنع من الكيك وتتميز بصغر حجمها ومكوناتها المختلفة حسب الرغبة، كما يتم تزيينها بالشوكليت شيبس أو الحبوب الملونة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالكريمة الملونة.

طريقة تحضير كيك بوبس بالكريمة الملونة

المقادير

- كريمة الزبدة :

الزبدة : 100 جراماً

سكر البودرة : 200 جم

لبن : ملعقة كبيرة

- للزينة :

الشوكولاتة : حسب الرغبة (بيضاء وغامقة مذوبة)

عجينة اللوز : حسب الحاجة (أو الفوندام)

حبوب : حسب الرغبة (حبوب التزيين)

- كيك : حسب الرغبة (يمكنكِ استخدام بواقي الكيك)

 

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طريقة التحضير

افرمي قطع الكيك باليد ثم أضيفي عليها كريمة الزبدة.

قلبي الخليط حتى يتجانس تماماً ويصبح سهل التشكيل.

شكلي الخليط على شكل كرات واتركيها لتبرد في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.

غمسي طرف العود في الشوكولاتة المذابة ثم ثبتيه في كرات الكيك.

غمسي كرات الكيك في الشوكولاتة المذوبة.

رشيها بحبوب البرينكلز للتزيين.

لعمل كريمة الزبدة: اخفقي الخليط حتى يتجانس تماماً.

يمكنكِ استبدال كريمة الزبدة بالمربى أو كريمة الشوكولاتة ولكن يفضل كريمة الزبدة.

عند استخدام الأعواد الخشبية ضعي 3 مع بعض حتى تثبت جيداً مع الكيك.

 يمكنكِ تلوين الشوكولاتة البيضاء لتعطي كيك بوبس ملونة.

 يمكنكِ تغليف الكيك بوبس بعجينة الفوندام.

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