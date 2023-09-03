ارتفاع أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية، شبكة الموزعين المعتمدين الخاصة بها، نأحدث قائمة أسعار سيارات هيونداي خلال شهر سبتمبر الجاري، وشهدت القائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، استمرار غياب جميع طرازات سيارات هيونداي المستوردة، وثبات سعر السيارة هيونداي أكسنت RP موديل 2023 وموديل 2024 المجمعة محلياً، وزيادة أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 وموديل 2024 المجمعة محلياً.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 وموديل 2024 المجمعة محلياً بدايةً من اليوم 3 سبتمبر نحو 20 ألف جنيه.

وطالت الزيادة الجديدة جميع الفئات المطروحة من السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 وموديل 2024 المجمعة محلياً والتي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات.

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو، قد أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين في الأول من سبتمبر الجاري بزيادة أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP موديل 2023 وموديل 2024 المجمعة محلياً.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية في الجدول التالي الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 وموديل 2024 المجمعة محلياً بعد الزيادة الجديدة.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

الفئة موديل 2023 موديل 2024 GL 675 ألف جنيه 710 ألف جنيه GL SR 685 ألف جنيه 720 ألف جنيه GL DAB+ABS 700 ألف جنيه 735 ألف جنيه GL HL 710 ألف جنيه 745 ألف جنيه

وتنتمي السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً لفئة السيارات السيدان، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة من مجموعة جي بي غبور أوتو، فإن السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ودعمت السيارة هيونداي النترا HD المجمعة محلياً بدايةً من - الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة".

وزودت السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى “نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية”.

تقدم السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً– الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها "وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية".

بينما تزيد الفئة الرابعة السيارة من هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها "مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة".