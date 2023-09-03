فاطمة ناعوت تنقذ منى الشاذلي من توبيخ الجمهور في واقعة إنعام سالوسة.. افتراءات رخيصة

اعتذرت الكاتبة فاطمة ناعوت للإعلامية منى الشاذلي، بعد نشرها نص الحوار المفبرك المنسوب لها، على أنه دار بينها وبين الفنانة إنعام سالوسة حول ديانة الأخيرة، مما أثار غضب فئة عريضة من الجمهور، ليتبين فيما بعد أن الحوار المتداول كاذب، والاثنتان لم تلتقيان من قبل.

فاطمة ناعوت تعتذر للإعلامية منى الشاذلي بعد أزمة ديانة إنعام سالوسة: افتراءات رخيصة افتعلها شخص لا ضمير له

وكتبت فاطمة ناعوت عبر حسابها الشخصي بمنصة X (تويتر) سابقًا: "اعتذار واجب، اتصلت بي الآن الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إنها لم تستضف الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة مطلقًا، ولم تلتق حتى بها إلى اليوم، وأكدت كذلك أنها مستحيل أن يصدر منها سؤال غير حضاري من قبيل: (أنت مسلم والا مسيحي؟)".

فاطمة ناعوت

وأضافت فاطمة ناعوت: "بهذا يكون الكلام الدائر على صفحات سوشيال ميديا والبوستات التي يتم تشييرها بجنون والتي تنال من مهنية الإعلامية منى الشاذلي محض افتراءات رخيصة افتعلها شخص لا ضمير له، وساهم في انتشارها غافلون عن الحقيقة، كنتُ أنا للأسف أحدهم".

منى الشاذلي وإنعام سالوسة

وأردفت ناعوت: "رغم أنني لم أسيء للأستاذة منى الشاذلي، وفقط أشدتُ بوعي الفنانة المثقفة التي رفضت تقييم الفنان على أساس عقيدته، كما زعم البوست الملفَقُ زورًا، واحترامًا للحق فإنني أعتذرُ عن تشيير البوست الكذوب وأعتذرُ كثيرًا للصديقة منى الشاذلي إذ كان يجب أن أتصل بها لأتأكد قبل المشاركة في تلك المكيدة، التي يروم مُطلقها وملفقها وناشرها الأول زرعَ الفتن في مجتمعنا العزيز، لا سامحه الله، لكنني ظننتُ أنها سألت هذا السؤال عفو الخاطر ،بسبب انتشار البوست على نحو واسع، بكل أسف".

فاطمة ناعوت

فاطمة ناعوت تتبرأ من من ذنب اقترفتُه دون قصد: سامحوني

واختتمت فاطمة ناعت رسالتها لمنى الشاذلي قائلة: "أشكر الإعلامية منى الشاذلي على اتصالها بي وإطلاعي على الحقيقة ومنحي الفرصة لتصحيح خطأ جسيم وقعتُ فيه دون قصد، ولا أعفي نفسي من الخطأ، أرجو من الأحباء الشرفاء تشيير هذا الاعتذار على نحو واسع سعيًا للحق وردًّا للاغتياب ومحاربةً للكذب؛ ولكي أتبرأ من ذنب اقترفتُه دون قصد، أعتذر للجميع، سامحوني".

فاطمة ناعوت عبر x

إنعام سالوسة تُبريء منى الشاذلي من واقعة الديانة

وكانت الفنانة القديرة إنعام سالوسة قد خرجت عن صمتها لتحسم الجدل المُثار حول مزاعم إحراج الإعلامية منى الشاذلي لها خلال حوار دار بينهما، حول ديانتها، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

نفت إنعام سالوسة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن سؤال منى الشاذلي لها عن ديانتها، لافتة أنها في الأساس لم تلتقِ بها من قبل ليسعدها الحظ وتُجري حوار معها، حيث قالت: "قرأت علي الفيسبوك ان حوارا دار بيني وبين الإعلامية الجميلة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح، أنا لم يسعدني الحظ بلقائها، وإقامة حوار معه، إنه حوار مختلق لا صحة له وشكرًا".

انعام سالوسة

منى الشاذلي تشكر إنعام سالوسة على تكذيب الواقعة المنسوبة لها: استاءت من تداول خبر يسيء لي مهنيًا و فكريًا

وسرعان ما حرصت منى الشاذلي على توجيه جزيل الشكر للفنانة إنعام سالوسة على تكذيبها الواقعة المتداولة والتي قد تُسيء لتاريخها المهني والإعلامي، حيث علقت على المنشور قائلة: "شكرًا جزيلًا للفنانة العظيمة والإنسانة الرائعة الأستاذة انعام سالوسة على تكذيبها واقعة مختلقة عني تم تداولها دون التأكد من صحتها ".

وأضافت منى الشاذلي: "القديرة انعام سالوسة استاءت من أن يتم تداول خبر يسئ لي مهنيًا و فكريًا، فقررت بنبل شديد أن ترفع عني الحرج وتكتب على صفحتها الرسمية بشكل واضح أن الحوار الذي تداوله البعض حوار مختلق .. كل الشكر والتقدير لها .. وأيضًا كل الشكر لمن حذفوا الخبر بعد التحقق من عدم صحته".

الحوار الكاذب المنسوب لمنى الشاذلي مع إنعام سالوسة حول ديانتها

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي حوارًا منسوبًا للإعلامية منى الشاذلي مع الفنانة القديرة إنعام سالوسة، يدور حول ديانة الأخيرة، والذي جاء كالآتي:

منى : كنت فاكرة حضرتك مسيحية؟

انعام : طيب اسألك انا، وياترى بعد ماعرفت انى مسلمة حبك ليا قل ولا زاد؟

منى : ما فرقش خالص، حضرتك فنانة عظيمة بكيتينا وضحكتينا وامتعنينا سنين طويلة في ادوار مختلفة.

انعام : يبقى ايه لزوم السؤال ده .. الصح والاحسن انه يختفى من حياتنا، يعنى ميتوقفش على اجابته تعاملنا ولا تقديرنا وحبنا للاشخاص بينا وبين بعض، الأجيال اللى قبلنا وصلوا بعبقرية فى ثورة ١٩١٩ قالوا ان الدين لله والوطن للجميع.

منى : هو السؤال بس لأن جمهور حضرتك بيسأل دايمًا.

انعام : ماهو انتو بتعودوهم على نوعيات الأسئلة دي، المفروض تسألى عن الفن وتناقشيني في أعمالي وتسأليني عنها كفنانه أما الحياة الشخصية لا تهم أحد إلا صاحبها.