ديانة إنعام سالوسة تورط منى الشاذلي في واقعة مسيئة..اعتراف مفاجئ يحسم الجدل

خرجت الفنانة القديرة إنعام سالوسة عن صمتها لتحسم الجدل المُثار حول مزاعم إحراج الإعلامية منى الشاذلي لها خلال حوار دار بينهما، حول ديانتها، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

إنعام سالوسة تخرج عن صمتها بعد ضجة سؤال منى الشاذلي عن ديانتها

نفت إنعام سالوسة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سؤال منى الشاذلي لها عن ديانتها، لافتة أنها في الأساس لم تلتقِ بها من قبل ليسعدها الحظ وتُجري حوار معها، حيث قالت: "قرأت على الفيسبوك أن حوارا دار بيني وبين الإعلامية الجميلة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح، أنا لم يسعدني الحظ بلقائها، وإقامة حوار معها، إنه حوار مختلق لا صحة له وشكرًا".

إنعام سالوسة

منى الشاذلي تشكر إنعام سالوسة على تكذيب الواقعة المنسوبة لها: استاءت من تداول خبر يسيء لي مهنيًا و فكريًا

وسرعان ما حرصت منى الشاذلي على توجيه جزيل الشكر للفنانة إنعام سالوسة على تكذيبها الواقعة المتداولة والتي قد تُسيء لتاريخها المهني والإعلامي، حيث علقت على المنشور قائلة: "شكرًا جزيلًا للفنانة العظيمة والإنسانة الرائعة الأستاذة انعام سالوسة على تكذيبها واقعة مختلقة عني تم تداولها دون التأكد من صحتها ".

وأضافت منى الشاذلي: "القديرة إنعام سالوسة استاءت من أن يتم تداول خبر يسئ لي مهنيًا و فكريًا، فقررت بنبل شديد أن ترفع عني الحرج وتكتب على صفحتها الرسمية بشكل واضح أن الحوار الذي تداوله البعض حوار مختلق .. كل الشكر والتقدير لها .. وأيضًا كل الشكر لمن حذفوا الخبر بعد التحقق من عدم صحته".

منى الشاذلي عبر انستجرام

الحوار الكاذب المنسوب لمنى الشاذلي مع إنعام سالوسة حول ديانتها

وكان تداول عدد من رواد السوشيال ميديا حوارًا منسوبًا للإعلامية منى الشاذلي مع الفنانة القديرة إنعام سالوسة، يدور حول ديانة الأخيرة، والذي جاء كالآتي:

منى : كنت فاكرة حضرتك مسيحية؟

إنعام : طيب اسألك أنا، وياترى بعد ماعرفت أنى مسلمة حبك ليا قل ولا زاد؟

منى : ما فرقش خالص، حضرتك فنانة عظيمة بكيتينا وضحكتينا وامتعتينا سنين طويلة في أدوار مختلفة.

إنعام : يبقى ايه لزوم السؤال ده .. الصح والأحسن أنه يختفى من حياتنا، يعنى ميتوقفش على إجابته تعاملنا ولا تقديرنا وحبنا للأشخاص بينا وبين بعض، الأجيال اللى قبلنا وصلوا بعبقرية فى ثورة ١٩١٩ قالوا إن الدين لله والوطن للجميع.

منى الشاذلي وإنعام سالوسة

منى : هو السؤال بس لأن جمهور حضرتك بيسأل دايمًا.

إنعام : ماهو أنتو بتعودوهم على نوعيات الأسئلة دي، المفروض تسألى عن الفن وتناقشيني في أعمالي وتسأليني عنها كفنانة أما الحياة الشخصية لا تهم أحد إلا صاحبها.

آخر أعمال إنعام سالوسة

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنانة القديرة إنعام سالوسة مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "البعبع" بطولة النجوم ياسمين صبري، وأمير كرارة، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلى، والطفل جان رامز، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.