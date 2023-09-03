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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تقيك من الأمراض| طريقة تحضير سلطة الخضار بالمشروم ودبس الرمان

سلطة بالرمان والمشروم
سلطة بالرمان والمشروم

يبحث متابعي الحمية الغذائية السليمة على طريقة تحضير سلطة صحية غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، وتُعد سلطة الخضار بالمشروم ودبس الرمان إحدى الوصفات التي لا مثيل لها، حيث تتميز بفوائدها المذهلة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

طريقة تحضير سلطة الخضار بالمشروم وعين الجمل

المقادير

- لصوص السلطة :

كرانبيري : ربع كوب (عصير)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

دبس الرمان : ملعقة صغيرة

- خس الآيسبرغ : 2 كوب

- الطماطم الكرزية : نصف كوب

- خيار : 1 حبة (مفروم)

- الجرجير : كوب (مفروم)

- المشروم : نصف كوب (طازج ومقطع)

- الجبنة البيضاء : نصف كوب (مفرومة مكعبات)

- عين الجمل : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- كرانبيري (التوت البري الأحمر) : ملعقة كبيرة (مجفف)

 

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غنية بالبروتين.. طريقة تحضير سلطة العدس بالجرجير

طريقة التحضير

رتبي أصناف الخضار في طبق التقديم.

وزعي فوق الخضار عين الجمل والكرانبيري.

اخلطي مقادير الصوص في طبق جانبي.

وزعي مزيج الصوص فوق السلطة، وقدميها فوراً.

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