قائد المرحلة الانتقالية في الغابون: الانتخابات مزورة وألغيناها منعا لـ"حمام دم"

تعهد قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نيغما، اليوم الأحد، بوضع دستور جديد للبلاد يشارك الجميع في صياغته.

وأكد نيغما خلال مؤتمر، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، أنه "بعد كتابة الدستور سنضع النظم الانتخابية، وبعد الانتهاء من صياغة قانون الانتخابات مباشرة سنجري الانتخابات".

و شدد قائد المرحلة الانتقالية في الغابون، على أن "الرئيس المطاح به، علي بونغو، فاز بانتخابات مزورة، ولذلك تم إلغاء نتائجها، من أجل منع حمام الدم".

دخلت دولة الغابون في حالة من عدم الاستقرار اليوم الأربعاء، إذ أعلن ضباط كبار الاستيلاء على السلطة في البلاد، في أعقاب فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، وهو ما يعني إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور.

ليبرفيل عاصمة الغابون

ويعد ما يحدث هو ثاني انقلاب في إفريقيا، في غضون أسابيع قليلة وذلك عقب ظهور القادة على قناة الغابون 24 ليعلنوا الاستيلاء على السلطة، وقد سمع أصوات إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الغابون بحسب فرنس برس.

الدفاع في الغابون

وكشف الضباط إن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية ونتائجها باطلة، مؤكدين إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون، كما أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.

الرئيس علي بونغو

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون إن الرئيس علي بونغو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا في تصريحات بثها التلفزيون أن بونغو حصل على 64.27 بالمئة من الأصوات.

ضباط جيش الغابون

جدير بالذكر أن الرئيس علي بونغو الذي انقلب عليه ضباط جيش الغابون، يحكم منذ 2009 وأصيب في 2018 بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة عشرة أشهر من دون ظهور علني، ونجا من محاولة انقلاب سابقة في 2019.