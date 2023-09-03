مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر
مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 2023-09-03 في الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 2023-09-03 في الدوري الانجليزي ، سيكون ملعب الإمارات مضيفًا لمباراة قوية تجمع بين أرسنال ومانشستر يونايتد يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر، ومن المتوقع أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش.
من اللافت للنظر أن مانشستر يونايتد يسجل أعلى عدد من الفرص في المباراة الواحدة في الدوري الإنجليزي بمتوسط 15.7 فرصة، وهذا يجعلهم في المرتبة الثانية خلف برايتون الذي يسجل 17.5 فرصة في المباراة الواحدة. بالمقابل، يأتي أرسنال في المركز السابع فقط برصيد 12 فرصة في المباراة الواحدة، وهو تعادل مع أستون فيلا، متخلفًا عن كريستال بالاس وولفرهامبتون.
فيما يتعلق بالأهداف المتوقعة، يتصدر مانشستر يونايتد أيضًا بمعدل 2.4 هدف لكل مباراة، وهذا هو ثالث أعلى معدل في الدوري. في حين يحتل أرسنال المركز السابع مرة أخرى بمعدل 2.0 هدف لكل مباراة.
مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر
المباراة الأكثر إثارة للاهتمام في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن تقام اليوم حيث يستضيف استاد الإمارات أرسنال ومانشستر يونايتد . مع اقتراب فترة التوقف الدولي، سيكون الفريقان مصممين على انتزاع النقاط الثلاث وترك بصمتهما كمنافس مانشستر سيتي على اللقب.
ميكيل أرتيتا بدون توماس بارتي بعد ظهر اليوم حيث تعرض أرسنال لضربة إصابة متأخرة في استعداداته. يأمل غابرييل ماجالهايس أن يعني ذلك أنه سيبدأ أخيرًا بعد استبعاده هذا الموسم بشكل غريب. لم يخسر الجانرز حتى الآن، لكن سلسلة من العروض غير المقنعة، بما في ذلك استقبال هدف التعادل المتأخر أمام فولهام في المرة الأخيرة، كشفت عن بعض الشقوق في نظام ميكيل أرتيتا الجديد.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي ومانشستر يونايتد | من هنــــا
عانى يونايتد أيضًا هذا الموسم دون خسارة الكثير من النقاط، ويمكن أن يمنح اللاعبين الجدد راسموس هوجلوند وسيرجيو ريجيلون فرصة الظهور لأول مرة . كانت بداية المهاجم البالغة قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني تحت قيادة إريك تن هاج متوقعة بشدة بعد تأخره بسبب الإصابة. ويأمل الزوار أن يضيف ميزة سريرية حيوية إلى فريق يفتقده كثيرًا هذا الموسم. تابع مباراة أرسنال ومان يونايتد مباشرة عبر مدونة يوم المباراة الخاصة بـ Standard Sport ، والتي تتميز بتحليل الخبراء من دان كيلباتريك في شمال لندن!
نقاط الحديث عن أخبار الفريق
أخبار الفريق قادمة.
من المؤكد أن غابرييل ماجالهايس سيحل محل توماس بارتي، لكن تاكيهيرو تومياسو متاح بعد إيقافه بسبب حصوله على بطاقة حمراء في ذلك الفوز على بالاس، لذا فهو خيار. هل يمكن أن يفقد كاي هافيرتز مكانه الأساسي، مع دفع فابيو فييرا له. وماذا عن البداية لجابرييل جيسوس؟
هل سيرمي إريك تن هاج راسموس هوجلوند مباشرة؟ هل يستطيع أن يثق في أن سيرجيو ريجيلون جاهز للعب؟ كيف سيشكل الدفاع؟
الكثير من الأسئلة وسيتم الرد عليها في 27 دقيقة. لكن ما نعرفه هو أن الطقس ليس طقسًا مشمسًا في شمال لندن!
يأمل مشجعو مانشستر يونايتد في رؤية راسموس هوجلوند للمرة الأولى اليوم، وإريك تن هاج مقتنع بأن المهاجم الشاب الذي تبلغ قيمته 72 مليون جنيه إسترليني لديه ما يلزم ليصبح نجمًا.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة ارسنال الانجليزي ومانشستر يونايتد | من هنــــا
اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا جاهز للمشاركة لأول مرة في أرسنال يوم الأحد، بعد شهر تقريبًا من انضمامه، ومديره معجب بما رآه في التدريب.
وقال مدرب يونايتد: "لم يلعب حتى أي مباريات ولكن الآن في الدورات التدريبية، أكد الانطباع الذي كان لدينا عنه عندما اكتشفناه". "لقد قمنا باستكشافه بشكل مكثف. إنه يتصرف بشكل جيد جدًا هذا الأسبوع، بروح جيدة جدًا. إنه متحمس للغاية، بالطبع، ليكون في الفريق.
"إنه لا يستطيع الانتظار وأعتقد أننا فعلنا الشيء الصحيح (في انتظار ظهوره الأول) ولكن بالطبع كنت سأقدر ذلك لو حدث ذلك منذ المباراة الأولى، لكن هذا لم يكن هو الحال. لكنه الآن كذلك". جاهز، ونحن سعداء، فهو بالتأكيد سيعزز الفريق وسيعطي تأثيرًا جيدًا للغاية على الفريق".
وأضاف: "إنه شجاع وهذا يكفي. عندما يكون شجاعا ولديه إيمان، سيأتي الباقي".
يتم تقديم قمة اليوم التي يتنافس فيها آرسنال ضد مان يونايتد بتاريخ الأحد الموافق 3-9-2023 م. كما يحتضن أحداث اللقاء الناري المرتقب ملعب الإمارات (Emirates Stadium) معقل نادي ارسنال في هولوواي شمال العاصمة لندن London داخل إنجلترا. أيضًا تم تحديد موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في تمام الساعة الثالثة بالتوقيت العالمي المنسق، وأيضًا بالأوقات الموضحة التالية:
|الدولة
|الموعد
|الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عُمان
|7:30 PM
|المملكة السعودية – مصر – الكويت – سورية – الأردن – قطر
|6:30 مساءً
|انجلترا – تونس – البرتغال – الجزائر – المغرب – توقيت جرينتش
|4:30 مساءً
|فرنسا – ايطاليا – ليبيا – المانيا – السودان
|5:30 PM
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