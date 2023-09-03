آلام الظهر أولى علامات الإصابة بسرطان البنكرياس

يلجأ الأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس إلى طبيب أعصاب بسبب آلام الظهر، ووفقًا لطبيب الأورام إيفسيف إن العلامة المبكرة لسرطان البنكرياس تظهر في الظهر، ونصح الأشخاص الذين يبدأون في الشعور بألم غريب في الظهر يحدث بدون نشاط بدني بمراجعة الطبيب وإجراء فحص لاستبعاد احتمال الإصابة بالسرطان.

غالبًا ما يتم فحص المرضى المصابين بسرطان البنكرياس من قبل طبيب أعصاب قبل اكتشاف الورم، حذر فلاديسلاف إيفسيف، في حديثه مع بوابة دكتور بيتر، من أن الألم الناتج عن سرطان البنكرياس غالبًا ما يكون له طابع حزامي وغالبًا ما ينتشر إلى الخلف.

وأشار طبيب الأورام إلى أن خبث مرض خطير مثل سرطان البنكرياس يكمن في أن أعراضه غير محددة، وعلى وجه الخصوص، يتجلى المرض من خلال عدم الراحة في البطن أو الشعور بالامتلاء السريع - من السهل تجاهل هذه الأعراض وعدم ملاحظتها واعتبارها شيئًا تافهًا.

وأوضح طبيب الأورام: "عندما ينمو الورم ويبدأ في الضغط على الاثني عشر، يشكو الشخص من الشبع السريع - ويحدث أنه بعد تناول وجبة خفيفة صغيرة، هناك شعور بأنه لم يعد هناك طعام في المعدة".

وأضاف إيفسيف أن التعرض لهذا المرض يزيد من وجود السمنة والسكري والتهاب البنكرياس وتليف الكبد وفي حوالي 10% من الحالات، يصاب الأشخاص بالمرض بسبب الوراثة.