الفيحاء "سلبي" على ملعب الملك سلمان ورقم مميز للفريق

شهد ملعب الملك سلمان رقم سلبي في منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، والذي كان على نادي الفيحاء الذي يخوض مواجهاته على هذا الملعب، بالإضافة إلى رقم مميز يمتلكه الفريق بعد مرور خمسة جولات من دوري هذا الموسم.

ملعب الملك سلمان يشهد التعادل السلبي مرتين

شهد الدوري السعودي لنسخة الموسم الحالي مواجهتين انتهت بالتعادل السلبي كان فريق الفيحاء طرفًا فيها، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي وكان التعادل الثاني في الجولة الخامسة.

انتهت مباراة الفيحاء امام نادي الرائد بالتعادل السلبي على ملعب الملك سلمان ليصبح التعادل السلبي الثاني في الموسم الحالي بعد مرور 5 جولات فقط، كان التعادل السلبي الأول بلقاء الجولة الثالثة بين أندية الفيحاء والحزم على ملعب ستاد الملك سلمان.

رقم مميز لنادي الفيحاء

يحتل نادي الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب اندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط من انتصار و3 تعادلات وهزيمة وحيده، وسجل 5 اهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

يمتلك فريق نادي الفيحاء رقم مميز بعدما أصبح ثنائي أقوى خط دفاع في مسابقة دوري روشن حتى الآن، واستقبلت شباك الفريق 4 أهداف بالتساوي مع فريق الاتحاد، وياتي خلف نادي التعاون بهدفين في شباكه.