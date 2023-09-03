ضبط 2 طن حلويات ومواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية؛ بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بضبط 2 طن و214 كيلو حلويات مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 186 كيلو عين جمل غير صالح للاستهلاك الادمي بالإضافة إلى ضبط 43000 قطعة حلويات منتهية الصلاحية.

ويهيب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية مبادرة الغربية بتغير بيكم على خدمة الواتس آب ۱۵۵۰۵۰۲۸۳۶ و ٠١٥٥٠٥٠٢۸۳۷ "أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).