قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية بقري ونجوع أسيوط

تحرص المبادرة الرئاسية، على تنظيم قوافل طبية بالقرى والنجوع بمحافظة أسيوط لتوفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية بالمناطق النائية.

وتعتبر القوافل الطبية ضمن جهود الدولة للإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتوفيرها لمناطق الريف والنجوع، وتعد هذه المبادرة فرصة للمرضى للحصول على العلاج والكشف والتحاليل والأشعة بشكل مجاني، وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة.

من المقرر أن تغطي هذه القوافل العديد من القرى والنجوع بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 2 سبتمبر الحالي وحتى 27 سبتمبر الجاري. وتشمل هذه المناطق قرية باقور في مركز أبوتيج، وقري التضامن والعتمانية ونجوع الجزيرة في مركز البداري، وقري دير تاسا وتاسا في مركز ساحل سليم، وقرية النشابلة في مركز ابنوب، وقرية المنشاة الكبرى في مركز القوصية.

وتهدف هذه القوافل الطبية إلى تلبية احتياجات السكان في هذه المناطق من الرعاية الصحية، وتوفير العلاج المجاني للمرضى المحتاجين، وإجراء الفحوص اللازمة والتشخيصات والأشعة والتحاليل الطبية الأساسية. كما من المقرر أن يتم إصدار قرارات بتحويل المرضى الذين يحتاجون للعلاج الخاص إلى المستشفيات العامة والمركزية.

ويعكس إطلاق هذه القوافل الطبية الرئاسية التزام الحكومة المصرية بالعمل على تعزيز الرعاية الصحية وتوفير خدماتها للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مصر.