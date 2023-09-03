الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إنشاء الطرق والكباري في مصر استثمار في المستقبل .. خبير يوضح

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء الطرق والكبارى الجديدة في مصر له أهمية كبيرة في مكافحة الزحام وتحسين حركة المرور.

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واضاف في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد انه أدى إلى توفير الوقود والقضاء على الزحام وبالتالى واختصار وقت السفر بوجود مزيد من الطرق والكبارى، عن طريق تقليل الازدحام والاختناقات المروري .

 

واوضح الخبير الاقتصادي، ان الطرق الجديدة والكباري توفر ملايين الجنيهات للدولة عن طريق توفير الوقود الذي كان يستهلك بسبب الزحام، مشيرًا إلى ان انشاء الطرق الجديدة والكباري يمنع التداخلات والتقاطعات الخطرة، مما يقلل من حوادث السير ويعزز السلامة العامة .

 

واكد ان ذلك يعزز عملية التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء البنية التحتية الجيدة، حيث تدعم التنمية الاقتصادية عن طريق تيسير حركة البضائع والسلع، مما يزيد من الفعالية ويقلل من تكاليف النقل ويعزز النمو الاقتصادي ، كذلك تحسين الجودة البيئية بتقليل الزحام المروري واستخدام الوقود بشكل أكثر فعالية.


وقال ان تقليل استخدام الوقود يقلل من انبعاثات الغازات الضارة وتلوث الهواء، مما يحسن جودة البيئة ويعمل على الحفاظ على صحة السكان .
واوضح  الخبير الاقتصادي، أن إنشاء البنية التحتية للطرق والكباري في مصر يعتبر استثمارا مهما للمستقبل ويقلل الخسائر الفادحة وتوفير مليارات الجنيهات واستخدامها فى عملية التنمية الاقتصادية مما يسهم تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والمستدامة.

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