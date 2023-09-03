تكريم عمرو أبو العيون لفوزه بمنصب النائب الثاني لاتحاد العام للغرف التجارية بأسيوط

كرم أعضاء الغرفة التجارية بأسيوط عمرو أبو العيون، بمناسبة حصوله على منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد العام للغرف ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط.

جاء ذلك فى بداية الدورة الجديدة ( 2023/2027 )، حيث أهداه أعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملون درع التميز والحكمة فى القيادة.

وعقد مجلس إدارة غرفة أسيوط جلسة ناقش خلالها الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى الماضى ، وبعد مداولات الأعضاء وإبداء اقتراحاتهم تم تقديم الشكر للإدارة التنفيذية على مجهوداتهم طوال عام 2022، وكان فائض الحساب الختامى بمقدار أكثر من 9 ملايين جنيه ، وتم إتخاذ قرار بتشكيل اللجان الخاصة بغرفة شئون العاملين ولجان الفصل ومجمع الصناعات وبعض اللجان الأخرى .

ووجه " أبو العيون " الشكر لاعضاء مجلس الادارة على مجهودهم وتكاتفهم لمزيد من الإنجازات ، وانتهى الإجتماع فى تمام الساعه السادسة مساءاً.