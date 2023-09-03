جاستين بيبر يستمتع برحلة صيد برفقة زوجته فى أحدث ظهور

حرص جاستين بيبر على الظهور برفقة زوجته فى رحلة صيد، والاستمتاع بيوم رومانسي لهما سويًا، في هامبتونز يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما خرجا في نزهة على قارب، استمتعا فيها بالصيد أيضًا.

جاستين بيبر وزوجته

وذلك بعدما ظهر النجم العالمي جاستن بيبر، مع النجمة العالمية SZA، في أغنيتها الجديدةSnooze، التي طرحت مؤخرًا، والتي تحظي بشعبية كبيرة للأغنية، بعد ظهورها مع بيبر وهما يحتضنان بعضهما ويدخنان ويرقصان سويًا، وهو ما كان مفاجأة لعشاق الثاني.

وكانت تصدرت هايلي بيبر زوجة النجم العالمي جاستين بيبر، مؤخراً غلاف مجلة فوربس خلال غلاف تناقلته المواقع العالمية مثل الديلى ميل، والذى جاء عنوانها Forbes 30 Under 30، وتتعرض هايلى خلال الحوار إلى أكثر من أمر حول حياتها وعلاقتها بزوجها جاستين بيبر، خاصة أنهما عانا خلال العام الجارى لأسباب عديدة، أبرزها مرضه الأخير الذى عرقل سلسلة من الحفلات الذى كان مفترضا أن يحييها.

وكان تعاقد جاستين بيبر على عدد من الحفلات التي سيبدأها في جولته العالمية تحت اسم Justice، ومن المقرر أن يقدم مغني البوب ثمانية عروض كجزء من جولته التي تنطلق خلال العام المقبل لكنها لن تصل إلى الدول البريطانية .

وتشمل حفلات جاستين بيبر في المملكة المتحدة عرضين في O2 Arena بلندن، إلى جانب حفلات أخرى في مانشستر وبرمنجهام وشيفيلد وجلاسكو وأبردين.

جاستين بيبر

جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين

وفي سياق آخر ، كانت عادت الحياة إلى طبيعتها مؤخرًا بين الثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين ،بعدما ظهرا معًا قبل شهر، وذلك اثناء تناولهما وجبة العشاء فى الولايات المتحدة، بعدما حرصت هايلى بالدوين على نفى كل الشائعات التي ربطت بينهما وزعمت تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها حيث كشفت خلال تصريحات عن عدم وجود أية أساس من الصحة لتلك الأخبار.

وأضافت هايلى بالدوين وقتها قائلة: "أنا محظوظة حقًا لأقول إنني مع شخص يحترمني للغاية، والذي يجعلنى أشعر بأنني مميزة كل يوم".