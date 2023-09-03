المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار فى المخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " ك.ا.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وتعاطى الحشيش بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 19 كيسا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع كما تم ضبط عدد من جرامات الحشيش المخدر بقصد التعاطى وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.