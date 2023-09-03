مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر الآن.. يلاكورة ليفربول وأستون فيلا اليوم beIN Sports الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر الآن.. يلاكورة ليفربول وأستون فيلا اليوم beIN Sports الدوري الانجليزي، ينطلق بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء من أجل الفوز وخطف الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات بعد الفوز القاتل في الجولة الماضية على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وتعادل ليفربول مع تشيلسي بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ثم فاز على بورنموث بنتيجة 3-1، ثم انتصر على نيوكاسل 2-1 في الجولة الماضية.

في المقابل، يرغب أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال انطلاقته في الموسم الحالي بالفوز في الجولتين الماضيتين أمام إيفرتون وبيرنلي.

وفي نفس السياق، نجح أستون فيلا في تحقيق الفوز على بيرنلي في الجولة السابقة بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن على جدول الترتيب.

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واستعد الأستون للمباراة بشكل قوي وتركيز عالي للغاية، فالفريق يبحث عن الفوز اليوم من أجل شحن رصيده من النقاط للتقدم للأمام نحو مربع الكبار.

موقف ليفربول وأستون فيلا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويلعب ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد، ودون هزيمة حتى الآن، وسجل لاعبوه 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

وعلى الجانب الآخر يتواجد فريق أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بعدما انتصر في مباراتين، وخسر مواجهة وحيدة، وسجل 8 أهداف بينما وسكنت شباكه 6 أهداف.

ويتسلح الريدز ببقاء محمد صلاح في صفوفه، رغم اهتمام فريق اتحاد جدة بضمه، إضافة إلى تعاقد الريدز مع لاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبيرش، قادمًا من فريق بايرن ميونيخ الألماني.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا

وتشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: روبيرتسون، جوميز، ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد

وفي خط الوسط: ماك أليستر، واتارا إندو، سوبوسلاي

وفي خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح