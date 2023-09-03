كورة لايف: مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش ليفربول الآن يلا شوت

كورة لايف: مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش ليفربول الآن يلا شوت، يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد 3 سبتمبر، على أرضية ملعب آنفيلد، في إطار المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

الوفد يقدم مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي الخامسة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة استون فيلا ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك أستون فيلا 6 نقاط.

شهدت المباراة الأخيرة لليفربول فوزًا مثيرًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة من البريميرليج، على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق بعد طرد القائد الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28.

سيكون على المدرب الألماني يورجن كلوب إيجاد بديل مناسب في تشكيلة ليفربول لتعويض غياب فان دايك أمام أستون فيلا بعد طرده في المباراة السابقة.

يظهر ليفربول في الفترة الأخيرة بصورة جيدة في المسابقة، فهو يحتل المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد الانتصار في الجولة الماضية على ينوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

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ويدخل الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يرغب في تحقيق الفوز من أجل مواصلة الطريق الصيحح نحو التقدم للأمام لاقتحام المربع الذهبي للمنافسة بقوة على اللقب.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم

وبعدما تعرفنا على تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا سيكون موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

من المقرر أن تنقل موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.