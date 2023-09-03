رياضة القليوبية تٌكرم نادي سيتي كلوب بنها

قام الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتقديم درع شكر وتقدير لإدارة نادى سيتى كلوب ببنها للجهود المبذولة والتعاون البناء والمثمر فى خدمة العمل الشبابي والرياضى واستقبال الأحداث والفاعليات الرياضية على مستوى المحافظة بحضور العقيد أحمد حسبو المدير التنفيذي لنادى سيتى كلوب بنها.

وخلال اللقاء تقدم الصبروط بالشكر للدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس ادارة أندية سيتى كلوب على مستوى الجمهورية، والشكر للعقيد أحمد حسبو المدير التنفيذي لنادى سيتى كلوب بنها للجهود المبذولة والعمل المشترك والتعاون فى استضافة العديد من الفعاليات ومنها الملتقى التوظيفي الذى نفذته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص ، اختبارات كابيتانو مصر، الحفل الختامي لدورى القليوبية لمراكز شباب القري، تدريبات المشروع للموهبة الحركية والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي.

وفى ذات السياق أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتجربة أندية سيتى كلوب والتى تعتبر إضافة جديدة لتطوير البنية الانشائية والتحتية وتقديم خدمات متنوعة للأعضاء بالإضافة للدور المجتمعى الذى تقدمه فروع سيتى كلوب بجميع انحاء الجمهورية.