الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

على ظهر الحصان.. أيتن عامر تستعرض جمالها بمدينة العلمين

أيتن عامر
أيتن عامر

تحرص الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتألقت في مدينة العلمين بلوك صيفي أنيق وسط الطبيعة الساحرة، لتخطف الأنظار بجمالها ورشاقتها.

 

 أيتن عامر

وظهرت أيتن وهي تستمتع بركوب الخيل على شاطيء العالمين، وتتألق بفستان صيفي أنيق تميز بلونة الأحمر المبهج مع رسومات باللون الأبيض، وقصته محددة الخصر؛ ليبرز رشاقتها ونحافة خصرها.

 

 أيتن عامر

وتزينت أيتن عامر بمجموعة من الإكسسوارات مختلفة الأشكال، فضمت سلسلة ملتفة حول الرقبة بالإضافة إلى العديد من الأساور في اليد اليمني، وظهرت حافية القدمين لتسير على الشاطيء بكل حرية وأنوثة.

 

 أيتن عامر

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أيتن صيحة الكيرلي الهايش والجذاب، ليتدلى على أحد كتفيها بحرية وأنوثة، ولم تضع أي مكياج، لتظهر بملامحها البسيطة والناعمة. 

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