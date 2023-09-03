يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم، يلتقي فريق ليفربول ، الذى يلعب بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع أستون فيلا على ملعب "أنفيلد"، فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري.

شهدت المباراة الأخيرة لليفربول انتصارًا مثيرًا على نيوكاسل يونايتد في الجولة السابقة من البريميرليج، حيث تمكن من الفوز بنتيجة 2-1 رغم النقص العددي بعد طرد القائد الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28.

يتعين على المدرب الألماني يورجن كلوب إيجاد بديل مناسب في تشكيلة ليفربول لتعويض غياب فان دايك أمام أستون فيلا بعد طرده في المباراة السابقة.

حتى الآن في الموسم الجاري 2023-2024، حقق ليفربول الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة من مجموع 3 لقاءات خاضها في مسابقة البريميرليج.

وقبل مباراة اليوم بين ليفربول وأستون فيلا اليوم، هدأت الأوضاع نسبيًا داخل قلعة آنفيلد بعد التأكيد على بقاء النجم المصري محمد صلاح عقب إغلاق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا.

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ورفض ليفربول التفريط فى خدمات النجم المصري محمد صلاح، رغم العروض المغرية التى وصلت إليه من جانب اتحاد جدة السعودي، والتى وصلت إلى 200 مليون إسترليني ما يعادل بـ 230 مليون يورو، كأغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، كما ذكرت شبكة "سكاى سبورتس".

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول لم يخسر حتى الآن في الدوري الإنجليزي

الخسارة لا يعرفها ليفربول في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 أسابيع، حيث عاد من ميدان تشيلسي بتعادل إيجابي بهدف لمثله في بداية مشواره، قبل أن يحقق الانتصار على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الجولة الثالثة وفي زيارة ليفربول إلى نيوكاسل تمكن من قلب الطاولة وخرج من ملعب سانت جيمس بارك فائزا بهدفين مقابل هدف.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا

ومتوقع أن يدخل ليفربول مباراة يوم الأحد بتشكيلة تضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون.

خط الوسط: سوبو سلاي - ماك أليستر - كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - لويس دياز.