بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وأستون في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وأستون في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، ترغب الجماهير المصرية والعالمية في التعرف على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذا القنوات الناقلة لها، والتي من المقرر إقامتها في أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة «البريميرليج» لموسم 2023-2024.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك أستون فيلا 6 نقاط.

شهدت المباراة الأخيرة لليفربول فوزًا مثيرًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة من البريميرليج، على الرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق بعد طرد القائد الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28.

سيكون على المدرب الألماني يورجن كلوب إيجاد بديل مناسب في تشكيلة ليفربول لتعويض غياب فان دايك أمام أستون فيلا بعد طرده في المباراة السابقة.

ليفربول قد حقق فوزين وتعادل في مباراة واحدة من مجموع 3 لقاءات خاضها في مسابقة البريميرليج حتى الآن في الموسم الحالي 2023-2024.

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قبل المباراة، تهدأت الأوضاع داخل قلعة آنفيلد بعد التأكيد على استمرار النجم المصري محمد صلاح في صفوف الفريق بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وأستون في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

موقف ليفربول وأستون فيلا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد، ودون هزيمة حتى الآن، وسجل لاعبوه 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

وعلى الجانب الآخر يتواجد فريق أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بعدما انتصر في مباراتين، وخسر مواجهة وحيدة، وسجل 8 أهداف بينما وسكنت شباكه 6 أهداف.

ويتسلح الريدز ببقاء محمد صلاح في صفوفه، رغم اهتمام فريق اتحاد جدة بضمه، إضافة إلى تعاقد الريدز مع لاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبيرش، قادمًا من فريق بايرن ميونيخ الألماني.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا

وتشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: روبيرتسون، جوميز، ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد

وفي خط الوسط: ماك أليستر، واتارا إندو، سوبوسلاي

وفي خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح

بالنظر إلى التطلعات العالية والتحديات المثيرة التي يواجهها أرسنال في هذا الموسم، يسعى الفريق لتحقيق النجاحات والعودة للمنافسة على الصعيدين المحلي والأوروبي. من المتوقع أن تكون مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد محفزًا قويًا للاعبي أرسنال لتحقيق الف

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

وبعدما تعرفنا على تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا سيكون موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

من المقرر أن تنقل موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.