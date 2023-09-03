الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

د. عمرو حمزاوي يطالب بإعادة النظر في الدعم المالي للأحزاب

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 

أكد د. عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية العمل على وضع مخفزات حقيقية لدعم بيئة دمج الأحزاب وبعضها البعض وخاصة القريبة من التوجهات والإيدلوحيات. 

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الحوار الوطنى، بشأن الأحزاب السياسية، مؤكدا على أن دعم بيئة الأحزاب يتحقق من خلال تواجد هذه الأحزاب في مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية من خلال المقرات والأنشطة. 

ولفت حمزاوي إلى أن جانب من المحفزات لدعم بيئة الأحزاب قد تكون من خلال إعادة النظر في الدعم المالي الذي كان يقدم للأحزاب في وقت سابق، مشيرا إلى أنه يتفق مع رؤى كثيرة في أن عمل الأحزاب يحتاج لتفعيل القانون والعمل على أرض الواقع وليس تعديل القانون.

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