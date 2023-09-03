قوات دنيبر الروسية تقصف تجمعات قوات كييف في خيرسون

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني شنت 10 ضربات على أهداف ومواقع روسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأحد -"أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت ستة أفراد روس واستهدفت مجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية و12 نظام مدفعية في موقع إطلاق النار ومستودعين للذخيرة ومركزين للقيادة ونظاما صاروخيا (أرض-جو)".

وأضافت أن القوات الروسية شنت غارتين صاروخيتين و49 غارة جوية خلال اليوم الماضي، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على المواقع والمستوطنات الأوكرانية 66 مرة، وفي أعقاب هذه الهجمات، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية.

وتابعت الهيئة ، في بيانها ، أن حوالي 30 اشتباكا قتاليا وقع على الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية. في حين تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عمليتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول، حيث تكتسب موطئ قدم داخل الحدود التي تم الاستيلاء عليها وتنفذ تدابير مضادة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس العام في الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، سيرهي براتشوك، إصابة مدنيين اثنين؛ جراء هجوم روسي شنته 25 طائرة بدون طيار في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال براتشوك -في بيان - إن الهجوم تسبب في إلحاق الضرر بالبنية التحتية لأحد الموانئ في منطقة "أوديسا" الواقعة جنوب البلاد، مضيفا: "لسوء الحظ، تعرضت البنية التحتية المجاورة للميناء لضربةـ ونتيجة لذلك، اندلع حريق، وقام رجال الإطفاء بإخماده على الفور".

بدورها، اشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 22 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، مضيفة أن الهجوم استمر أكثر من ثلاث ساعات.