الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزلة 67 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة ، داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية في (بنى مزار ـ مطاي) شمال المنيا ، من إزالة 50 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ،  منها ، 42 حالة تعدِِ في بني مزار ، بقرى ( بني على- إبشاق – شلقام – صندفا - الجرنوس) ، والأحياء الرئيسية بالمدينة ، و8 حالات تعدِِ بالبناء المخالف ،  علي الأرض الزراعية بقريتي ، ( حلوة – أبوعزيز) بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

 

وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة تعديات البناء المخالف ، على الأرض الزراعية ، وأسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعدِِ  بالبناء المخالف منها،  13 حالة تعدِِ بقرى،  (طوخ الخيل – دمشير – تله – بني محمد سلطان) بالمنيا، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بحي شمال مدينة سمالوط.