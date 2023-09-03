إزلة 67 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة ، داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية في (بنى مزار ـ مطاي) شمال المنيا ، من إزالة 50 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، منها ، 42 حالة تعدِِ في بني مزار ، بقرى ( بني على- إبشاق – شلقام – صندفا - الجرنوس) ، والأحياء الرئيسية بالمدينة ، و8 حالات تعدِِ بالبناء المخالف ، علي الأرض الزراعية بقريتي ، ( حلوة – أبوعزيز) بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة تعديات البناء المخالف ، على الأرض الزراعية ، وأسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 13 حالة تعدِِ بقرى، (طوخ الخيل – دمشير – تله – بني محمد سلطان) بالمنيا، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بحي شمال مدينة سمالوط.