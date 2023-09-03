تمكنت ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض علي المتهمين بسرقة مخزن إطارات سيارات في شبرا، واعترفا بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات لمتهم ثالث للتصرف فيها.

القبض علي المتهمين بسرقة مخزن إطارات سيارات في شبرا الخيمة

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بسرقة مخزن كائن بدائرة القسم عبارة عن 36 إطار مركبات وبطارية دراجة آلية.

كما كلف مدير مباحث المديرية بسرعة كشف غموض الواقعة وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وكذا عميل مسروقات "سىء النية" له معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت جهود مباحث القليوبية ، في كشف غموض سرقة سيارة نقل تابعة لشركة الكهرباء من قائدها أثناء سيره على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أنه أثناء جلوسه على أحد المقاهي سرقها 3 أشخاص، وتم ضبطهم واعترفوا عن مكان السيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من سائق بمحطة كهرباء، أنه حال سيره بالسيارة عهدته "نقل" بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة المركز فوجئ بشخصين مجهولان قاما بإلقاء حجر تجاه سيارته وتهديده والاستيلاء عليها كرهًا عنه ولاذا بالفرار.

حيث توصلت جهود المقدم محمود علام رئيس مباحث المرور الى عدم صحة ما أدلى به المبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيامه بترك سيارته بالطريق المشار إليه وجلوسه بأحد المقاهي وقيام مجهولان بالاستيلاء على السيارة بأسلوب المغافلة، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المسائلة من جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وان وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية أحدهم عميل سيئ النية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر إثنين منهم بالاستيلاء على السيارة والتصرف فيها بالبيع للثالث الذى قام بتفكيكها تمهيدًا لبيعها وأرشد عن أجزاء من السيارة وتولت النيابة التحقيق.