مهرجان المسرح التجريبي.. "السيد والعبد" يناقش ثنائية الخير والشر

قٌدم العرض البحريني "السيد والعبد" إخراج الفنان خالد الرويعي، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، بحضور لجنة تحكيم مسابقة العروض الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الحالي، برئاسة الدكتور سامح مهران.

يدور العرض حول رغبة السيد في التغيير والترفيه عن النفس بأساليب مختلفة، وبتردد مختلف، وما حيلة العبد سوى تحقيق الرغبات وتبريرها للسيد، إنها العلاقة الجدلية القديمة بين السيد والعبد على مر العصور.

وتعود "حوارية السيد والعبد" كنص مسرحي شعري منقوش على الألواح الحجرية، تعود إلى العام 1200 قبل الميلاد، أي أنها ظهرت في الفترة التي تمثل قمة ازدهار أدب بلاد الرافدين، حيث تأثرت هذه الفترة بقوانين حمورابي الشهيرة، بالإضافة إلى تأثرها بالأفكار السومرية والأكادية كما يتضح في خلفيتها البيئية والاجتماعية.

يقدم نص " السيد والعبد" تساؤلاً حول وجود مرجعية أخلاقية ثابتة للسلوك، والسياق الذي يدفع الإنسان لتبرير أعماله شراً كانت أم خيراً، حيث يسوق لها من المبررات ما يدعمها ويعطيها المشروعية، مقترحاً أن ما من حقيقة ثابتة في هذا الوجود سوى الموت.

مسرحية "السيد والعبد" من إنتاج مسرح الصواري، سينوغرافيا وإخراج الفنان خالد الرويعي، فيما يساعده كل من باسل حسين وسعاد عوض الله، وفي الإنتاج حسين مرزوق وعلي أبو ديب بإشراف حسين الرفاعي.

يشار إلى أن لجنة مشاهدة العروض الأجنبية بالمهرجان والتي تتكون من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، قد وقع اختيارها على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيا تقدمت بطلبات للمشاركة في المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد(البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).