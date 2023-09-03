محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً لمتابعة آخر الدراسات والإجراءات، ونتائج الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال المزيد من أنواع زريعة الأسماك إلى بحيرة قارون، لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وعودة الحياه بها من جديد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار المحافظ للثروة السمكية، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، و سالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

في بداية الاجتماع تم استعراض، كافة الإجراءات ونتائج الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال المزيد من أنواع زريعة الأسماك إلى بحيرة قارون، والتي أجراها "فريق البحث العلمي" ومجموعة العمل الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

كما استعرضت، الدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ للثروة السمكية، نتائج الفحص الميداني لأسماك موسى، منذ بداية شهر أغسطس، لاستبيان حالتها من حيث الحيوية ومعدلات الإصابة بطفيل الايزوبودا، وكذلك من حيث الكم والأحجام التي يتم إصطيادها، لافتة إلي أن النتائج قد أوضحت مع بداية الموسم، أن الأسماك على درجة عالية من الحيوية وأن معدلات إصابتها بالطفيل تشهد تراجعاً ملحوظاً مقارنةً بالموسم الماضي، وذلك نتيجة تطبيق العديد من الإجراءات تبعاً للاستيراتيجية التى يتم تطبيقها لمقاومة الطفيل والحد من انتشاره بالبحيرة.

وأضافت مستشار المحافظ للثروة السمكية، أنه من المنتظر أن تزداد كميات الأسماك التي يتم اصطيادها بشكل كبير مع بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية الموسم، كما هو معتاد لهذا النوع من الأسماك بالبحيرة.

قدم محافظ الفيوم الشكر والتقدير لمجموعة العمل، وكافة الجهات المعنية، لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، لاستكمال الأبحاث والدراسات، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موجهاً بسرعة التنسيق بين الفريق العلمي برئاسة الدكتورة نسرين عز الدين، والمهندس أيمن المنصوري ممثلاً عن جهاز تنمية البحيرات، لاستكمال كافة التحاليل الخاصة بعملية الإنزال، مؤكداً علي ضرورة إبلاغ الجهات المعنية وشرطة المسطحات، بمتابعة البحيرة بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الذريعة التي يتم إنزالها بالبحيرة.

إنزال الزريعة…

وأكد المحافظ، علي ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة، مع اتخاذ كل الإجراءات والاشتراطات التي تضمن إنزال الذريعة إلى بحيرة قارون بشكل علمي سليم، لإعادة الحياة المائية لطبيعتها، وزيادة الثروة السمكية بها.

وقال "الأنصاري": "بحيرة قارون تُعد مصدر غذائي أساسي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة"، لافتاً إلى أن المحافظة لديها مخطط متكامل لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة يتم تنفيذه بشكل منتظم ودقيق، مما ادى الى التحسن الملحوظ فى خواص البحيرة من حيث جودة المياه ومحتواها من المخزون السمكى مقارنة بالاعوام السابقة.

















