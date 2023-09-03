أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر، إستقرارا في الأسعار بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة، مع توافر المعروض.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت انخفاض أسعار بعض الأنواع في نهاية حركة البيع والشراء مساء أمس السبت في سوق الفيوم العمومي للخضر والفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، وفي السويقات الأسبوعية بمدينة الفيوم والقرى بالمراكز، ومنها سوق الأحد الأسبوعي وكذلك السويقات بقرى ومراكز الفيوم، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدر الخيار والبصل والبطاطس قائمة الارتفاعات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 13 جنيها و 25 جنيها للبصل الأحمر و14جنيها للبطاطس، و15جنيها للخيار و10 جنيهات للقثاء و25 جنيها للبامية و 25 جنيها للفلفل الألوان و12 جنيها للكوسة و10 جنيهات لكيلو الليمون، و8 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و12 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر، و20 جنيها للبصل الأصفر، و10 جنيهات للملوخية، و15 جنيها للجزر، و35 جنيها لكيلو الثوم، وكيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 25 جنيها، وتم بيع ربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 5 جنيهات.

توافر المعروض من الفاكهة وكيلو الجوافة ب20 جنيها في الفيوم ..

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 35 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، ومبلغ 15 جنيها للموز، و15 جنيها للعنب الفراولة و25 جنيها للبناتي، و60 جنيها للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 20 إلى 50 جنيها للكيلو، و15 جنيها للتين الرمادي، و 30 جنيها للخوخ.و 35 جنيها للبلح البارحي، و15 جنيها للبلح الزغلول و20 جنيها للجوافة.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.