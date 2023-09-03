كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز ضمن تدريب على ضربة نووية تكتيكية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد، إطلاقها صاروخين (كروز) طويلي المدى، في إطار تدريب على توجيه ضربة نووية تكتيكية ردا على التدريبات المشتركة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الصواريخ، المزودة برؤوس حربية نووية وهمية، طارت لأكثر من ساعتين فوق البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، لمسافة إجمالية تبلغ حوالي 1500 كيلومتر.

وأضافت أن الرؤوس الحربية انفجرت في نهاية المطاف على ارتفاع 150 مترا فوق جزيرة مستهدفة .. مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مهمة الضربة النووية لإثبات "الإرادة والقدرة على ردع محاولات الأعداء لشن حرب عدوانية.

كما انتقدت بيونج يانج الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "لقيامهما بإجراء تدريب مشترك على إطلاق الصواريخ الموجهة والقصف الجوي لمدة يومين، بعد انتهاء مناوراتهما العسكرية السنوية واسعة النطاق لتصعيد التوترات بشكل مستمر والكشف بشكل أكثر صراحة عن مخطط المواجهة العسكرية ضد كوريا الديمقراطية.

وتم إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدي المدى مزودين برؤوس نووية وهمية في بيئة حرب فعلية وفق إجراءات الموافقة السريعة.

وأطلقت وحدة الصواريخ الفرعية المشاركة في التدريبات صواريخ كروز الاستراتيجية بعيدة المدى باتجاه البحر الغربي الكوري من مصب نهر تشونغتشون.