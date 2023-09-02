السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الشمالية تُطلق صواريخ مُجنحة باتجاه البحر الأصفر

صواريخ مُجنحة
صواريخ مُجنحة

أطلقت "كوريا الشمالية"، عدة صواريخ مُجنحة باتجاه البحر الأصفر، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم السبت.

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وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية إلى أن عملية الإطلاق بدأت عند الساعة الرابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي.

ولم تكشف هيئة الأركان عن المزيد من التفاصيل بشأن الصواريخ وعددها ومداها، مشيرة إلى أنها تجري تحليلا حاليا.

أنشطة كوريا الشمالية

وأكدت هيئة الأركان أنها تحافظ على حالة التأهب وكثفت مراقبة أنشطة كوريا الشمالية بالتنسيق مع الحلفاء.

ويأتي ذلك بعد اختتام المناورات المشتركة للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية في المنطقة، يوم الخميس، التي نددت بها بيونغ يانغ معتبرة إياها "تحضيرا للهجوم" عليها.

من ناحية أخرى، قررت كوريا الشمالية إعادة فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج بعد عزلة صارمة فرضتها خلال جائحة كوفيد-19.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن المواطنين في الخارج سمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وذكر المركز أن العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع.

وأضاف التقرير أن القرار اتخذ في ضوء تراجع الوضع الوبائي في كل أنحاء العالم.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أوائل عام 2020 لكبح انتشار فيروس كورونا، غير أنه كانت هناك مؤشرات متزايدة مؤخرا على وجود اتجاه لإعادة فتحها.

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