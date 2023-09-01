عقوبات على أفراد وشركات في كوريا الشمالية لهذا السبب

فرضت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الجمعة، عقوبات على أفراد وشركات في كوريا الشمالية بسبب إطلاق بيونج يانج صاروخا فضائيا.

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات على خمسة أفراد وشركة في كوريا الشمالية بسبب إطلاق بيونجيانج صاروخا فضائيا.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم فرض عقوبات على ثلاث جماعات وأربعة أفراد شاركوا في تطوير برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

وكانت حكومة اليابان، أعلنت، الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخا صوب المحيط الهادي.

وأصدرت حكومة اليابان في وقت سابق تحذيرا بوجود حالة طوارئ قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) عبر منظومة البث (جيه-أليرت) لتوجيه سكان أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في منازلهم. ورُفع ذلك التحذير بعد إصداره بدقائق.

وفي وقت سابق، أعلنت بيونج يانج أنها أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في إطار "تدريب على ضربة نووية تكتيكية"، ردا على مناورات عسكرية أميركية-كورية جنوبية، وفق ما أفادت الخميس وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وجاء إطلاق الصاروخين اللذين كان الجيش الكوري الجنوبي قد رصدهما، في خضم مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق تعرف باسم "درع الحرية أولتشي" وتثير دوماً غضب كوريا الشمالية. وتستمر مناورات هذا العام حتى 31 أغسطس.

وأعلن الجيش الكوري الشمالي أنه أطلق الصاروخين ليل الأربعاء في إطار "تدريب على ضربة نووية تكتيكية يحاكي ضربات الأرض المحروقة في مراكز القيادة الرئيسية والمطارات التشغيلية" عبر الحدود في كوريا الجنوبية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أفاد بأن الصاروخين أُطلقا باتّجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، قبيل منتصف الليل الأربعاء-الخميس.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن جيش البلاد أن "التدريب يرمي إلى توجيه رسالة واضحة للأعداء".

وتابعت الوكالة "يرمي التدريب إلى جعل كل الضباط القادة وأقسام الأركان في الجيش بكامله يستعدون بالكامل للحرب".

في الأثناء أشارت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة نصية أرسلتها إلى مراسلين صحافيين إلى تعزيز "مراقبتنا ويقظتنا إزاء مزيد من الاستفزازات، وبقاء جيشنا على جهوزية تامة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وشاركت قاذفة استراتيجية أميركية واحدة على الأقل من نوع بي-1بي في المناورات الجوية المشتركة، وقد حلّقت في وقت سابق الأربعاء فوق شبه الجزيرة الكورية، ما أثار حفيظة بيونغ يانغ.

ووصفت كوريا الشمالية تحليق القاذفة في أجواء شبه الجزيرة بأنه "تهديد خطير" و"امتداد لسيناريو ضربة نووية استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية"، التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

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