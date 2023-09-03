الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية بالعام الدراسي الجديد

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة على أحر من الجمر، والذي يفصلنا عن ظهورها ساعات قليلة بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أول أمس الجمعة، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية 2023، على مستوى جميع المحافظات، لتجهيز هذه الأوراق والالتزام بمواعيد التقديم في الكليات التي تحددها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وتستعرض “بوابة الوفد” في سياق التقرير التالي الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات بعد ظهور نتيجة التنسيق

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني عقب ظهور النتيجة.

أصل شهادة الميلاد.

أصل شهادة الثانوية العامة.

8 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

استيفاء استمارة بيانات الطالب.

نموذج (2) جند للطلاب الذكور.

إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

إيصال دفع المصاريف.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وفي سياق متصل كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن أنه يتم الاطلاع علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ فور ظهورها الكترونيا عبر موقع التنسيق الالكتروني للتقدم للجامعات من خلال هذا الرابط : www.tansik.egypt.gov.eg

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من التنسيق 2023 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 كاملة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.